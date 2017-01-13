غنتوت (الاتحاد)

تواصلت المفاجآت في الجولة الثالثة من الدور الأول التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وراعي اللعبة بالدولة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومشاركة 6 فرق.

وشهدت الجولة الثالثة مفاجآت مثيرة، حيث قلب فريق «ديرزت بالم» التوقعات ونجح في خطف الفوز على فريق أبوظبي بالهدف الذهبي، 10/‏‏‏ 9، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بالملعب رقم 1 بنادي غنتوت، ليحقق الفوز الثاني على التوالي، بعدما فاز في الجولة الأولى على فريق غنتوت ياس 6/‏‏‏ 5.

وكانت المفاجأة الثانية فوز فريق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على فريق «زيدان» السعودي بفارق 4 أهداف، 12/‏‏‏ 8، في أكبر المفاجآت، خاصة أن زيدان لديه بابلو المصنف الأول في البطولة، وهي المباراة التي أقيمت على الملعب رقم 2.

واختلطت الأوراق بعد الجولة الثالثة، حيث ضمن «ديزرت بالم والإمارات» التأهل للمربع الذهبي ، وتنتظر بقية الفرق الجولة الرابعة والأخيرة، والتي تقام غدا، يلتقي أبوظبي مع بن دري، وغنتوت ياس مع زيدان، والفرق الأربعة تبحث عن التأهل، نظراً لأن نظام البطولة يضمن تأهل أول 4 فرق ، وزيدان وأبوظبي لديهم فوز واحد، بينما غنتوت ياس وبن دري ليس لديهم أي فوز وفي حالة فوزهما على أبوظبي وزيدان تنقلب الأوراق من جديد وفي هذه الحالة سيكون هناك 4 فرق لديهم فوز واحد، وسيتم التأهل بناء على ترتيب الفرق حسب الأهداف.