«إكسبو الشارقة» يستضيف «سايت مي» بنسخته الثالثة

الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة معرض ومؤتمر تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي» الشرق الأوسط بدورته الثالثة، وهو المعرض الوحيد في المنطقة المعني بتقنية الإعاقة البصرية والموجه للمهتمين بالتقنيات التعويضية للمكفوفين وضعاف البصر، حيث تنظمه جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً من 13 إلى 15 فبراير 2018.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يعتبر هذا الحدث مهماً جداً على مستوى المنطقة، ويفتخر مركز إكسبو الشارقة باستضافته للنسخة الثالثة من المعرض، خاصة أنه يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تذليل جميع العقبات لهذه الفئات، وكان آخرها توجيهات سموه للمصارف بتقديم تسهيلات للمكفوفين وإطلاق مصرف الشارقة الإسلامي أول صراف آلي للمكفوفين في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «يعتبر «سايت مي» فرصة كبيرة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمنتجات وآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإعاقة البصرية، ويساعد على تخفيف آلام عشرات الآلاف من الأشخاص المصابين بالإعاقة البصرية، وسيزخر المعرض بعدد من الندوات والمحاضرات وورش العمل المصاحبة التي تبرز مشكلات وقضايا ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والعديد من الجمعيات والهيئات من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث استضاف مركز إكسبو الشارقة هذا الحدث لأول مرة في عام 2011 ودورته الثانية في عام 2013».