«إكسبو الشارقة» يستضيف «سايت مي» بنسخته الثالثة

الشارقة (الاتحاد)
يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة معرض ومؤتمر تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي» الشرق الأوسط بدورته الثالثة، وهو المعرض الوحيد في المنطقة المعني بتقنية الإعاقة البصرية والموجه للمهتمين بالتقنيات التعويضية للمكفوفين وضعاف البصر، حيث تنظمه جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً من 13 إلى 15 فبراير 2018.
وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يعتبر هذا الحدث مهماً جداً على مستوى المنطقة، ويفتخر مركز إكسبو الشارقة باستضافته للنسخة الثالثة من المعرض، خاصة أنه يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تذليل جميع العقبات لهذه الفئات، وكان آخرها توجيهات سموه للمصارف بتقديم تسهيلات للمكفوفين وإطلاق مصرف الشارقة الإسلامي أول صراف آلي للمكفوفين في منطقة الشرق الأوسط».
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