اختبار سهل لصدارة «الزعيم» أمام «الفرسان»

أسامة أحمد (الشارقة)

تنطلق اليوم الجولة السادسة لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، حيث يخوض العين «المتصدر» اختباراً سهلاً أمام الأهلي «الجريح» فيما تشهد الصالة الجزراوية مواجهة ساخنة بين «فخر أبوظبي» و«الجوارح» في سباق اللحاق بركب المتصدر العيناوي، فيما تستضيف صالة المعهد البترولي لقاء بني ياس والنصر، بينما تستكمل مباريات الجولة غداً بلقاء عجمان مع حتا.

ويسعى «الزعيم» للمحافظة على «العلامة الكاملة»، بعد فوزه في مباريات الخمس على عجمان وبني ياس والجزيرة والشباب والنصر، خصوصاً أنه رفع شعار المحافظة على المكتسبات التي حققها في الموسم الماضي بحصوله على «الرباعية» الدوري وكأس الاتحاد وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويبحث «الفرسان» عن الفوز الأول بعد خسارته مبارياته الأربع التي لعبها في المسابقة أمام النصر وعجمان والوصل وحتا.

ورفع الجزيرة والشباب شعار التحدي من أجل الفوز لفك الارتباط بعد تساويهما في النقاط 9 لكل منهما، وبالتالي اللحاق بركب الصدارة بعد فوز «فخر أبوظبي» في الجولة الماضية على عجمان رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات حصل عليها بالفوز على حتا وبني ياس وعجمان والخسارة أمام العين.