«سلطة دبي الملاحية» تحتفي بشركائها الاستراتيجيين

دبي (الاتحاد)

أقامت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أمس، احتفالاً تكريمياً، تقديراً وعرفاناً بدور شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ، وسط إشادة واسعة بالجهود المشتركة بما ينسجم مع المعايير العالمية الضامنة للسلامة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي.

وثمّن عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، مساهمة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في امتلاكها الجاهزية والاستعدادية الكاملة والمقدرة التقنية العالية في التعامل مع حالات الطوارئ، قائلاً: «تلتزم السلطة البحرية بتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ، بما يتفق وأفضل الممارسات العالمية مع الامتثال للتشريعات الاتحادية والمحلية، سعياً وراء تطوير تجمع بحري آمن ومستدام ومتنوع يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية في إمارة دلبي، ونحن نعتز ونثمن بقوة الدور المتميز الذي يلعبه شركاؤنا في هذا الخصوص من القطاعين العام والخاص على السواء، في ظل التنسيق الوثيق والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص».