كأس نائب رئيس الدولة لليد بين الوصل والأهلي

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة اليد في الخامسة من مساء اليوم، إلى صالة راشد بن حمدان بنادي النصر لمتابعة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لليد الذي يجمع الوصل والأهلي، في قمة جديدة، حيث تبحث البطولة عن بطل جديد هذا الموسم، بعدما فاز الجزيرة بكأس السوبر والشارقة بكأس الإمارات، وتشهد كأس نائب رئيس الدولة بطلاً جديداً، سواء فاز الوصل أو الأهلي، وتبقى في الساحة بطولة الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وجهزت إدارة الاتحاد كافة الترتيبات لحفل توزيع الجوائز عقب انتهاء المباراة، ولجأ الاتحاد لتغيير موعد النهائي من غد السبت إلى اليوم من أجل ضمان نقل النهائي على الهواء مباشرة في القنوات الفضائية، كما وجهت إدارة الاتحاد الدعوة لجماهير ومحبي كرة اليد للحضور ومتابعة نهائي الكأس.

وغابت المفاجآت عن البطولة، بعدما تأهل للنهائي الفريقان المتصدران المجموعتين الأولى والثانية، في الدور التمهيدي بالحصول على العلامة الكاملة، حيث فاز الوصل في المجموعة الأولى على العين والشارقة والشباب فيما فاز الأهلي في المجموعة الثانية على النصر والشعب والجزيرة، وفي نصف النهائي فاز الوصل على النصر والأهلي على الشارقة، حامل اللقب، ليصل الفريقان إلى النهائي دون خسارة واحدة.

ويبحث الوصل عن الفوز بالكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بها موسم 2005-2006، وهي البطولة التي تعيده مجددا إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، فيما يبحث الفرسان عن الفوز بالكأس للمرة الـ 11، خاصة أن الأهلي يتصدر قمة عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 10 بطولات، يليه النصر 4 بطولات وبطولة واحدة لكل من الوصل والشباب والشارقة.