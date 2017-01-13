«سلة الخليج».. اللعب في دوري الرجال حلم طال انتظاره

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعيش لعبة كرة السلة في نادي الخليج على ذكريات أمجادها القديمة في فترة الثمانينيات، حيث برز جيل من اللاعبين وصل إلى المنتخبات الوطنية المختلفة، وأفرزت العديد من المواهب التي قدمت الكثير في الملاعب والإدارة منهم أعضاء فاعلون في لجان الاتحاد المختلفة، ومنذ سنوات تعاني اللعبة في النادي إهمالاً كبيراً بسبب قلة الميزانيات المخصصة للألعاب الجماعية، وعزوف اللاعبين وتحولهم للعبة كرة القدم، بالإضافة لعوامل عديدة تسببت في أزمتها الحالية، رغم أن النادي هو من حافظ على بقاء لعبة السلة بالساحل الشرقي.

ويحدو محبي اللعبة من لاعبين وإداريين الأمل في أن تعود سلة نادي الخليج إلى بريقها من جديد، من خلال انطلاق قاعدتها في فرق الناشئين والشباب إلى الفريق الأول لخوض تحدي دوري الرجال، عبر تجاوز الهموم والمشاكل التي تعاني منها اللعبة في النادي وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

وأكد نايف المنصوري، المدرب المواطن للعبة بالنادي، أن رحلة هبوط سلة الخليج بدأت منذ 8 أعوام وزادت أحوالها سوءاً بسبب قلة الميزانية الممنوحة لها من قبل اتحاد اللعبة وهو مبلغ لا يتعدى 6 آلاف درهم في الشهر فقط، وكذلك قلة الميزانية المخصصة للعبة من قبل إدارة النادي.

وقال: كنت لاعباً في فئة البراعم قبل أكثر من عشرين سنة، نتدرب على الملعب الحالي الذي لم يتغير فيه شيء إطلاقاً منذ بداية تأسيس النادي، ربما خضع أحياناً للصيانة، لكنه لا يلبي الطموحات، ولا يحقق الأهداف.