«أبوظبي جراند سلام» 4 تنطلق من عاصمة الجو جيتسو العالمية اليوم

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو التي تقام للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي بصالة أيبيك أرينا، وذلك بمشاركة 1564 لاعباً ولاعبة، من 54 دولة حول العالم.

وتأتي هذه الجولة بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في المحطات الثلاث السابقة بالنسخة الثانية، وهي لوس أنجلوس بداية سبتمبر الماضي، وطوكيو في أكتوبر، وريو دي جانيرو في نوفمبر الماضي، وقد رصدت اللجنة المنظمة لتلك الجولة جوائز مالية كبرى هي الأضخم والأكبر في كل الجولات، حيث تبلغ 200 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل الفئات.

من ناحيته، أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن العالم عندما يجتمع في عاصمة الجو جيتسو العالمية لخوض أقوى المنافسات ليس أمراً غريباً، لأنه اعتاد ذلك من خلال تنظيم واستضافة كبرى البطولات سواء في أبوظبي أو خارجها، مشيراً إلى أن النجاحات الكبرى التي حققتها جولات «أبوظبي جراند سلام» فاقت كل التوقعات، وساهمت في قيادة اللعبة في مرحلة التحول من الهواية إلى مرحلة الاحتراف، حيث إنه أصبح متاحاً لأبطال العالم، لأول مرة، أن يحصلوا على مكافآت مالية كبيرة، تساعدهم على التفرغ للجو جيتسو، كما أنها تقدم لها الشهرة والرعاية والمستوى اللائق في التنظيم والنقل التليفزيوني الذي كانوا يتمنونه طوال مراحل حياتهم السابقة.

وقال الهاشمي: «مثلما قدمت أبوظبي للعالم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام في أبريل من كل عام، وهي أقوى البطولات المجمعة في الكون، وأعلاها مكافآت مالية (2.5 مليون درهم)، تقدم أيضاً لهم الهدية الثانية للعالم بأقوى البطولات التي تقام بنظام الجولات، وهي «أبوظبي جراند سلام»، وبعد أن كانت جولات البطولة في نسختها الأولى 4 في العام الماضي، أصبحت 5 جولات في النسخة الثانية، وهي قابلة للزيادة في السنوات المقبلة، لأننا عندما ننظم أي حدث لا نتوقف عند سقف نجاح فيه، لأننا دائماً نبحث عن الرقم واحد».