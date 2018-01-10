«‬أبوظبي ‬للتوفيق ‬والتحكيم» ‬يطلق برنامج ‬تأهيل ‬وإعداد ‬المحكمين

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري – أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برنامج تأهيل وإعداد الشهادة الاحترافية للمحكمين، وقد بدأ المركز بتسجيل الراغبين في البرنامج للعام 2018.

يتكون البرنامج من ست مراحل مرتبطة، ويسمح إنجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على شهادة تمكنه من القيد كمحكم معتمد بجدول محكمي مركز التحكيم الخليجي، وحمل البطاقة الرسمية الخاصة بذلك.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم، تحت إشراف علمي من الدكتور مجدي إبراهيم قاسم – المدير التنفيذي للمركز.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي:«يأتي تنظيم هذا البرنامج للعام الجاري استجابة للطلبات العديدة من المهتمين بمجال التحكيم، كما أن أهم ما يميز هذا البرنامج وجود نخبة مختارة من المدربين المتخصصين في هذا المجال».

وتبدأ الدورة بالمرحلة التأهيلية التي تتعلق بالتحكيم وطبيعته القانونية، تليها المرحلة الأولى: اتفاق التحكيم وضوابط صياغته التي يجري خلالها التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته وآثار اتفاق التحكيم ومبدأ استقلالية التحكيم، بينما تتناول المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، بينما تتعلق المرحلة الثالثة بحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، أما المرحلة الرابعة، فتتعلق بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، وتنتهي بالمرحلة الخامسة التي تتناول المحاكمة الصورية العلمية.