«‬أبوظبي ‬للتوفيق ‬والتحكيم» ‬يطلق برنامج ‬تأهيل ‬وإعداد ‬المحكمين

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري – أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برنامج تأهيل وإعداد الشهادة الاحترافية للمحكمين، وقد بدأ المركز بتسجيل الراغبين في البرنامج للعام 2018.
يتكون البرنامج من ست مراحل مرتبطة، ويسمح إنجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على شهادة تمكنه من القيد كمحكم معتمد بجدول محكمي مركز التحكيم الخليجي، وحمل البطاقة الرسمية الخاصة بذلك.
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وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي:«يأتي تنظيم هذا البرنامج للعام الجاري استجابة للطلبات العديدة من المهتمين بمجال التحكيم، كما أن أهم ما يميز هذا البرنامج وجود نخبة مختارة من المدربين المتخصصين في هذا المجال».
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