ويل بطل «4 نجوم» في مهرجان الشراع للفروسية

مصطفى الديب (أبوظبي)

بحضور ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تواصلت أمس بمنتجع الفرسان بالعاصمة أبوظبي منافسات مهرجان الشراع للفروسية.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني إقامة سباقات فئة الأربع نجوم التي انطلقت في العاشرة صباحاً واختتمت في السادسة مساء تخلل ذلك فترة راحة، وشهدت تنافساً قوياً ومثيراً بين الفرسان المشاركين.

وأقيمت ثلاثة أشواط في هذه الفئة شارك فيها نخبة الفرسان، وأسفرت النتائج النهائية لفئة الأربع نجوم عن فوز الألماني ديفيد ويل بالمركز الأول، فيما حل ثانيا الروسي فلاديمير دينوف، وذهب المركز الثالث فكان إلى الفرنسي فريدريك ديفيد، وجاء رابعا الأيرلندي مايكل بندر أما المركز الخامسة فكان من نصبب الفارسة الأيرلندية ماريان هيوز ولم تخل قائمة التتويجات من فرسان الإمارات حيث حل سادسا الفارس الشيخ علي عبدالله القاسمي.

توج الفائزين ناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وراشد القبيسي مدير عام منتجع الفرسان.