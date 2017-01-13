ويل بطل «4 نجوم» في مهرجان الشراع للفروسية

مصطفى الديب (أبوظبي)
بحضور ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تواصلت أمس بمنتجع الفرسان بالعاصمة أبوظبي منافسات مهرجان الشراع للفروسية.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني إقامة سباقات فئة الأربع نجوم التي انطلقت في العاشرة صباحاً واختتمت في السادسة مساء تخلل ذلك فترة راحة، وشهدت تنافساً قوياً ومثيراً بين الفرسان المشاركين.
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توج الفائزين ناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وراشد القبيسي مدير عام منتجع الفرسان.
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