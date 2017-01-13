108 سباقات و7 مهرجانات قدرة في النسخة التاسعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية عن روزنامة سباقات النسخة التاسعة للمهرجان، والتي تضمن 108 سباقات و7 مهرجانات قدرة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة» والذي يقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وسيكون ختام النسخة بسباق «جوهرة» تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية «آيبيك»، الذي يقام على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وتشمل النسخة التاسعة، بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بشقيها للسيدات والفرسان المتدربين «إفهار»، كأس مزرعة الوثبة «ستد»، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي أوارد التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

السباقات الـ108 منها 14 سباقاً لكأس زايد، و14 سباقاً في مونديال «أم الإمارات» للسيدات، و12 سباقاً للفرسان المتدربين في بطولة «أم الإمارات»، و68 سباقاً لكأس مزرعة الوثبة، إلى جانب 7 مهرجانات قدرة، وستكون انطلاقة السباقات من البحيرة المتجمدة بسانت مورتيز في سويسرا 21 فبراير المقبل، وتبلغ قيمة الجائزة فيه 35 ألف يورو، وأبرز السباقات سيقام بمضمار سانداون بإنجلترا وتبلغ جائزته 70 ألف استرليني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة أنانترا بفندق القرم الشرقي في أبوظبي، بحضور عدنان سلطان النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، مدير نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، ود.عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ومبارك النعيمي ممثل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني ممثل نادي العين للفروسية، ومنيرة المرزوقي وستيفان دانيري ممثلي الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وخالد النابودة ممثل الملاك والمربين ومالك مزرعة العوير، وسلامة القبيسي ممثلة الاتحاد النسائي العام، ونديم لحد ممثل طيران الإمارات، وأحمد سعيد ممثل دائرة القضاء بأبوظبي، وبات بكلي مستشار نادي أبوظبي للفروسية، بالإضافة إلى مجموعة من الملاك والمدربين في الدولة.