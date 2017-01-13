اللبسة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ختام منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن الذي أقيم بميدان اللبسة، كما شهد السباقات، سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وعدد كبير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد ختام المنافسات، قام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بتتويج الفائزين بأشواط الرموز في المنصة الرئيسة لميدان اللبسة وسط حضور كبير من محبي رياضة سباقات الهجن.

واختتم المهرجان بالسباقات المسائية لـ4 رموز، وتصدرت «العين» لصالح سعيد المنصوري الشوط الأول والمخصص للحول المفتوح، ومسافة 8 كلم لتخطف الرمز الكأس وجائزة سيارة رنج روفر، وقطعت «العين» المسافة في زمن قدره 12:59:8 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«وصايف» لمحمد عتيق زيتون المهيري والتي أنهت السباق في زمن قدره 13:01:8 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «عنيدة» لسعيد مطر محمد الرميثي في توقيت قدره 13:03:7 دقيقة.

وفي الشوط الرئيس الثاني والمخصص للزمول المفتوح لمسافة 8 كلم كان موعد الناموس مع «سند» لمحفوظ خميس علي الغيلاني، والتي أنهت المسافة في زمن قدره 13:21:2 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «شاهين» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، والذي أنهى السباق في زمن قدره 13:25:4 دقيقة، واحتل «بيضان» لمحسن راشد انديلة المركز الثالث قاطعا المسافة في زمن قدره 13:25:6 دقيقة.