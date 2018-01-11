13 محطة نفذتها مياه وكهرباء أبوظبي باستثمارات 70 مليار درهم

بسام عبدالسميع (الاتحاد)

أنجزت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 13 محطة، منها 10 محطات للمياه والكهرباء، ومحطتان للصرف الصحي، فيما تنفذ حالياً أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، باستثمارات تقارب 70 مليار درهم من خلال مشاريع المنتج المستقل منذ انطلاق برنامج الخصخصة.

وبلغت القدرة الإجمالية القصوى للقطاع 960 مليون جالون مياه يومياً، و16.922 ميجاواط كهرباء يومياً، بعد دخول محطة المرفأ إنترناشيونال حيز التشغيل.

وقال عادل السعيدي، مدير دائرة الخصخصة بالإنابة في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، خلال مشاركة الهيئة في الجلسة الأخيرة لملتقى الآفاق الاقتصادية 2018، بأبوظبي أمس، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز النمو المستدام»: «أسهم برنامج الخصخصة الذي تنتهجه الهيئة في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، تتمثل في زيادة الكفاءة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الدولة، وزيادة إيرادات الحكومة، بما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة تعزز دور القطاع الخاص وتوفر فرصاً استثمارية رائدة».

وأوضح السعيدي، أن نجاح هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في برنامج الخصخصة ينبع من عمقِ نظرتِها وإيمانِها بأهمية الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من الرغبة والعمل الجادّ والتخطيط السليم، لمواكبة التنمية الاقتصادية التي تشهدُها الدولة، وفق رؤية تضمن الإمداد المستدام للماء والكهرباء وتدعم أهداف حكومة أبوظبي.