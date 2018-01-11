النهضة الاقتصادية في آسيا ومستقبلنا المشترك

كان الأزواج الجدد بالصين في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي يتطلعون بداية لاقتناء دراجة هوائية وراديو وماكينة خياطة. لكن اليوم، حلّت السيارة مكان الدراجة الهوائية، وأضيف إلى القائمة زوج من الهواتف الذكية الحديثة، وربما السفر لقضاء شهر عسل خارج البلاد، كما قد ينقلون حفل الزفاف في بث حي عبر الإنترنت. أهلاً بكم في الصين الجديدة.

إن النمو الذي حققته الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية رافقه تحقيق أرقام كبيرة مدهشة، بدءاً من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وليس انتهاء بالإنفاق الهائل على البنية التحتية في أنحاء الصين كافة. وكما أوضح إيفان أوسنوس، المراسل السابق لمجلة «نيويوركر» في الصين، فإن مسيرة التحول التي خاضتها الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية أكبر بمقدار 100 ضعف، وأسرع بمقدار 10 أضعاف من الثورة الصناعية التي بنت إنجلترا الحديثة.

قد ينسينا التقدم الكبير الذي حققته الصين أنها كانت دولة شديدة الفقر في أوائل ثمانينات القرن الماضي. غير أن الحال قد تغيرت مع انتشال نحو 800 مليون نسمة من شعبها من حالة الفقر. والقصة لا تقتصر على الصين وحسب، لكن حجم وسرعة التطور الذي حققته هو الذي يجعلها في دائرة الضوء. فقد شهدت مجمل قارة آسيا - ذات التعداد السكاني الأكبر حتى الآن بين قارات العالم – تحولات جذرية خلال العقود الثلاثة الماضية، ساهمت في توفير فرص لتنمية قدرات الإنسان والتطلع نحو الأفضل، من كوالالامبور إلى كراتشي، ومن مانيلا إلى مومباي.

ما زالت هناك تحديات هائلة، فضلاً عن تجاهل الكثير غيرها، لكن هذا لا ينفي وجود تحول تاريخي يمتد من غرب آسيا إلى شرقها، لنشهد نهضة اقتصادية يمكن اعتبارها لحظة فارقة في التاريخ العالمي. وإذ تشير التوقعات إلى أن تضم آسيا نحو ثلثي سكان العالم بحلول عام 2030، فهذا يجعلنا جميعاً معنيين بمسيرة النهضة الاقتصادية الآسيوية التي سيكون لها تأثير على مستقبل العالم المشترك.

تركز عملية التحول الاقتصادي في آسيا على ثلاثة توجهات رئيسة، وهي التحضر والطبقات الوسطى المتنامية وسبل الاتصال الفائقة. وقد شهدنا في مجمل البلدان الناشئة، وتحديداً في آسيا، نشوء مدن كمراكز اقتصادية ذات شأن. فعلى سبيل المثال، تساهم سيؤول بنحو نصف الناتج الاقتصادي لكوريا الجنوبية، وجاكارتا بما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، في حين تمر 50% من تجارة باكستان عبر كراتشي. وعلى الجانب الآخر، تبرز في منطقة غرب آسيا مدن مثل دبي وأبوظبي كوجهات جيواقتصادية تساهم في تعزيز مكانة المنطقة على الخريطة العالمية، وتربط قارات بأكملها فيما يخص حركة السلع والخدمات والأفراد.