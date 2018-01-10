إكسبو 2020 دبي يستعرض جهود الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أعلن إكسبو 2020 دبي عن مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأسبوع المقبل، حيث يستعرض فريق إكسبو تفاصيل الخطط الموضوعة لتكون هذه النسخة هي الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاماً.

وخلال أسبوع الاستدامة يعلن نجيب العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي، عن مبادرة جديدة للاستدامة تستهدف الطلبة والشباب لبناء إرث مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية في إكسبو 2020 دبي كونها أحد موضوعاته الفرعية الثلاثة إلى جانب الفرص والتنقل، ووضع منظمو الوجهة العالمية هدفاً يتمثل في الإسهام في إحداث تغيير إيجابي في مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.

ويسلط إكسبو 2020 دبي خلال المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة الضوء على جناح الاستدامة الذي سيكون إحدى أبرز الوجهات ضمن الحدث الدولي المرتقب.