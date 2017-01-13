الوصل والجزيرة.. تعويض «صدمة الكأسين»!

معتصم عبدالله (دبي)

تجمع الرغبة في تعويض «صدمة الكأسين»، الوصل وضيفه الجزيرة، وتتشابه ظروف الفريقين اللذين ودعا في ظرف أسبوع واحد، منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي من ربع ونصف النهائي، بعد خسارة «الإمبراطور» أمام الشارقة 2-4 في الأولى، وأمام الشباب 0-2 في الثانية، في الوقت الذي فقد فيه «فخر أبوظبي» فرصة الدفاع عن لقب كأس رئيس الدولة، بخسارة قاسية أمام الوحدة 0-6، قبل أن يودع في الثانية بالخسارة أمام ضيفه الأهلي 0-1.

ويطارد الوصل في مباراة الليلة الفوز الأول، على حساب ضيفه الجزيرة على ملعب زعبيل، في دوري المحترفين، ولم يسبق لـ «الفهود» الذي يتفوق في المواجهات المباشرة أمام منافسه «فخر العاصمة» بالفوز في 28 مباراة مقابل 22 مباراة للجزيرة، والتعادل في 10 لقاءات من أصل 60 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري، تحقيق أي انتصار على ملعبه في دوري المحترفين أمام الجزيرة منذ آخر فوز بنتيجة 2-0 في الدور الثاني موسم 2007- 2008.

وتبدو الكفة متساوية بين الفريقين على الورق قبل مواجهة الليلة، بعد أن حصدا 29 نقطة في مشوار الدور الأول للمنافسة، والتي خاض فيها الوصل 13 مباراة مقابل 12 لقاءً للجزيرة الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة أمام العين، وتعد مباراة الليلة اختباراً حقيقياً للهجوم الأقوى على مستوى الدوري، بعد أن سجل «الفهود» بقيادة ليما هداف الدوري 31 هدفاً، مقابل 32 هدفاً لـ «فخر أبوظبي» بقيادة مبخوت «وصيف الهدافين».

ويعول «الإمبراطور» الساعي لتعويض الخسارة الأكبر في مشواره في الدوري خلال الموسم الحالي أمام الجزيرة 1-3 في الجولة الأولى، على جاهزية عناصره في المقدمة الهجومية بوجود الثلاثي البرازيلي فابيو ليما، رونالدو، وكايو، في المقابل ينتظر جمهور «فخر أبوظبي» الظهور الأول للمحترف البرازيلي ليوناردو المنتقل من تشونبوك الكوري الجنوبي، والذي سيعوض الخروج القسري للمغربي بوصوفة من قائمة الفريق بداعي المشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا.