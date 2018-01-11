«التنظيم والرقابة» يطلق برامج لدعم إنتاج واستهلاك الكهرباء والمياه

أبوظبي (وام)

أعلن مكتب التنظيم والرقابة -أبوظبي الأسبوع المقبل، عن أهم المشاريع والبرامج والمبادرات التي سيتم تنفيذها خلال العام 2018 وهي برامج تدعم قضايا إنتاج وتوليد واستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي في إمارة أبوظبي، في إطار دوره الرامي لتأمين مصادر الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي بطريقة مستدامة وحماية مصالح المستهلكين في الحصول على خدمات مميزة، وبأسعار مناسبة.

يأتي ذلك، خلال مشاركة المكتب في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018» الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال الفترة من 13 إلى 20 يناير الجاري، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك المكتب في معرض القمة العالمية للمياه الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال تعزيز استدامة المياه وطرق المحافظة عليها، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة.

كما يشارك المكتب في بقية فعاليات الأسبوع والقمة العالمية لطاقة المستقبل بمساهمات متنوعة في قطاع الطاقة المتجددة والنووية والكهرباء والمياه، وإعادة تدوير النفايات ويقدم للزوار والمشاركين نبذة حول الدور الذي يقوم به لدعم قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي باعتباره الهيئة الرقابية والتنظيمية لهذا القطاع في إمارة أبوظبي. وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة، «إن أسبوع أبوظبي للاستدامة تعد منبرا عالميا للحوار وتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والمياه وفرصة لتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الطاقة المتجددة على المستويين الحكومي والخاص».

وأضاف: «إن الشهرة العالمية التي اكتسبها هذا الأسبوع بالإضافة إلى جهود حكومة أبوظبي ورؤية قيادتها الرشيدة لمستقبل الطاقة أسهم في إبراز أبوظبي كعاصمة للطاقة المتجددة وإحدى أهم المدن المهتمة بالاستدامة في العالم».