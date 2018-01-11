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استحوذت على نسبة ٪25 منها

المشاريع الإماراتية تتصدر قائمة المبتكرين في «كليكس»
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تاريخ النشر: الخميس 11 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس)، المنصة العالمية التي ستتم استضافتها خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي من 15 إلى 18 يناير ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، عن اختيار 27 مبتكراً من إجمالي طلبات المشاركة التي تلقتها إدارة الملتقى، استحوذت المشاريع الإماراتية على نسبة 25% منها، لعرض مشاريعهم ضمن منصة الملتقى أمام المستثمرين بهدف الحصول على التمويل اللازم لتنفيذها.

ووصل إجمالي طلبات المشاركة التي تلقتها إدارة الملتقى منذ الإعلان عنه في أكتوبر الماضي إلى 364 طلباً، من مبتكرين ورواد أعمال يمثلون 65 دولة حول العالم.

وتمحورت أغلب الطلبات التي تم اختيارها للعرض حول ابتكارات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والابتكار في الزراعة والتنوع النباتي، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.

ويُعقَد ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس) تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير منصة تجمع بين الجهات الاستثمارية وأصحاب الأفكار المبتكرة لصياغة شراكات مؤثرة بين الطرفين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير والمناخي والبيئة: «يمثل تشجيع الابتكار في القطاعات كافة، وخصوصاً حماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، والعمل المناخي، أحد أبرز الأولويات التي تمنحها حكومة دولة الإمارات اهتماماً خاصاً، وتعمل على توفير بيئة حاضنة تمكن رواد الأعمال الشباب من ابتكار أفكار ومشاريع إبداعية تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة». ... المزيد
     
 

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