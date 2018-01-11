طرح أولى وحدات «إعمار بيتش فرونت» 20 يناير

يوسف العربي (دبي)

تبدأ شركة إعمار العقارية طرح الوحدات بمشروع الحي السكني «إعمار بيتش فرونت»، الذي يضم أكثر من 20 برجاً سكنياً وفندقاً على مساحة 10 ملايين قدم مربعة على الواجهة المائية لـ«دبي هاربور» الاقتصادي السياحي التطويري المتكامل الذي تتولى تنفيذه «مِرَاس».

وتعتزم شركة إعمار العقارية طرح أول برج سكني للبيع في مشروع «إعمار بيتش فرونت» تحت اسم برج «إعمار فيستا 1» يوم 20 يناير الجاري والمقرر إنجازه بحلول أغسطس من العام 2021.

ويضم البرج السكني وحدات سكنية «غرفة وصالة» يبلغ متوسط مساحتها 730 قدماً مربعة، فيما يبلغ متوسط مساحة الوحدة السكنية «غرفتين» نحو 110 قدم مربعة والوحدة السكينة المكونة من ثلاث غرف نحو 2000 قدم مربعة، مقابل 2300 قدم مربعة للوحدة المكونة من أربع غرف.

وسيحظى مشروع «إعمار بيتش فرونت» الذي يضم أبراحاً سكنية وفندقاً بموقع مميز بين جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا وستركز الشركة على بناء سلسلة أنيقة من الأبنية المرتفعة للشقق السكنية المطلة على الخليج العربي، وذلك بالاستناد إلى خبرتها المعهودة في تطوير وتسليم مشاريع سكنية وفندقية عالية الجودة.