باسم قاسم: درسنا منتخب الإمارات جيداً

الكويت (الاتحاد)

أعرب باسم قاسم المدير الفني للمنتخب العراقي، عن ثقته التامة بتخطي عقبة الإمارات، بالدور قبل النهائي من بطولة الخليج «خليجي 23»، وأضاف: طموحات الشارع الرياضي العراقي في هذه البطولة كبيرة، قياساً بالمردود الفني المميز الذي قدمه اللاعبون خلال لقاءات الدور التمهيدي، خاصة أن الفريق عانى في الفترات السابقة، ضعف المستوى الفني والابتعاد عن المنافسة في معظم البطولات الأخيرة.

وقال قاسم موجهاً حديثه لوسائل الإعلام المختلفة في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: أدرك أن مواجهة الإمارات من اللقاءات الصعبة، لذا قمنا بتجهيز اللاعبين جيداً ودراسة الإمارات بشكل كبير، حتى ندخل اللقاء بالتكتيك المناسب، الذي يمنحنا الفوز في النهاية. وتابع: بطولة الخليج هي الهدف المشروع للمنتخب العراقي، فالمنافسة غير كافية، لأن كل المقومات تشير إلى قدرة اللاعبين على تحقيق اللقب، ونتمنى فقط أن يحالفنا التوفيق أمام الإمارات لنصل للنهائي، ثم نبدأ التفكير فيما هو قادم.

وحول التفوق الإماراتي في النتائج على العراق في الفترة الأخيرة، أجاب المدير الفني العراقي: البطولة الخليجية لا تعترف بالنتائج السابقة ولا أفضلية لفريق على آخر، ونحن جاهزون وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية.

من جانبه أكد اللاعب أيمن حسين أن مهمة المنتخب العراقي صعبة أمام نظيره الإماراتي، لقوة وترابط المنتخب الإماراتي، حيث يمتاز بثبات التشكيل على مدى طويل، مؤكداً أن لاعبي العراق جاهزون للفوز وإسعاد الجماهير العراقية بكل مكان.