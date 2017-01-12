بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكد معالي خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مبادلة، أن عملية الدمج بين «مبادلة» و«آيبيك» ستستمر خلال عام 2017 وسيتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن إجراءات الدمج، مشيراً إلى وجود شهية في السوق لمزيد من الاندماجات في أبوظبي، نظراً للنجاح الذي حققته التجارب السابقة، ومن أبرزها صروح والدار، وبنك أبوظبي الوطني والخليج الأول.

وقال معاليه خلال مشاركته أمس في فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، «تتطلع مبادلة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا»، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في الهند، مشيراً إلى أن الاستثمارات النفطية الحالية للشركة تتركز في شرق آسيا وشمال أفريقيا.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً في يونيو الماضي، بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» والمبادلة للتنمية «مبادلة». ونص القرار على أن تتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة.