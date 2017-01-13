شركـات السيـارات العـالمية تراهن على العلامات التجارية الفرعية

برلين (د ب ا)

تستهدف 3 علامات تجارية فرعية مملوكة لمجموعات أكبر لإنتاج السيارات، وهي «داتشيا» و«إنفينتي» و«لكزس»، فتح أسواق جديدة بين العملاء المهتمين بقيمة السيارة التي يقتنوها أو ذوي القدرات المالية العالية.

ولوقت طويل ارتبطت العلامات التجارية الفرعية للسيارات بمفهوم القيمة أو الرفاهية في عالم السيارات، لكن هذه الحقيقة دخلت مرحلة جديدة الآن.

استخدمت شركة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو» العلامة الجديدة «آي» لفئة سياراتها صديقة البيئة.

وكانت الشركة الألمانية، الموجود مقرها في ولاية بافاريا، قد أطلقت العلامة الفرعية «آي» عام 2010، لكي تعزز فلسفتها الجديدة.