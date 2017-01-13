شركـات السيـارات العـالمية تراهن على العلامات التجارية الفرعية

برلين (د ب ا)
تستهدف 3 علامات تجارية فرعية مملوكة لمجموعات أكبر لإنتاج السيارات، وهي «داتشيا» و«إنفينتي» و«لكزس»، فتح أسواق جديدة بين العملاء المهتمين بقيمة السيارة التي يقتنوها أو ذوي القدرات المالية العالية.
ولوقت طويل ارتبطت العلامات التجارية الفرعية للسيارات بمفهوم القيمة أو الرفاهية في عالم السيارات، لكن هذه الحقيقة دخلت مرحلة جديدة الآن.
استخدمت شركة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو» العلامة الجديدة «آي» لفئة سياراتها صديقة البيئة.
وكانت الشركة الألمانية، الموجود مقرها في ولاية بافاريا، قد أطلقت العلامة الفرعية «آي» عام 2010، لكي تعزز فلسفتها الجديدة.
وهذه العلامة التجارية تتناقض الشعار التقليدي للشركة الألمانية «متعة القيادة المطلقة». وقال ألكسندر كوتوك، المسؤول عن إدارة الإنتاج في قطاع العلامات الفرعية في «بي.إم.دبليو»: «إن العلامة التجارية الفرعية (آي) صديقة البيئة تؤكد سعيناً (إلى حماية البيئة والمناطق الحضرية إلى جانب تغيير القيم وسلوكيات المستهلك، هذا التحول يدعو إلى ثورة في مجال النقل والحركة في المناطق الحضرية)». أما العلامة الفرعية لمجموعة «مرسيدس بنز»، وهي «إي.كيو» أو (إلكترونيك إنتيليجنس)، فإنها تشير إلى إنتاج ما هو أكثر من سيارة، بحسب الشركة الألمانية. ... المزيد