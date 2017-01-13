الذهب يلامس أعلى سعر في 7 أسابيع

لندن (رويترز)

صعدت أسعار الذهب لأعلى من 1200 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمس، مع تراجع الدولار بعد أول مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والذي لم يشر فيه إلى أي حوافز مالية.

وبحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1204.04 دولار للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1206.98 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية 0.6% إلى 1204.10 دولار للأوقية.

وقال المحللون، إنه في أول مؤتمر صحفي له كرئيس منتخب تحدث ترامب عن مجموعة واسعة من القضايا لكنه لم يشر لأي تفاصيل بشأن خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية على الرغم من أن المؤتمر كان أطول من المتوقع.

وأدى هذا لانخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة لأدنى مستوى خلال شهر، بعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع الأربعاء الماضي.

وصعد السعر الفوري للفضة 1.1% إلى 16.90 دولار للأوقية بعد وصولها لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 16.98 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 1.5% إلى 986.70 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر عند 990.10 دولار للأوقية.