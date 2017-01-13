«سيتي بنك» يطرح بطاقتي ائتمان جديدتين في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «سيتي بنك» عن طرح بطاقاتي ائتمان «سيتي بنك» الجديدة وهما «سيتي بريميير» و»سيتي ريوردز» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقدم كلا البطاقتين برنامج مكافآت يتيح المرونة الكاملة لاستبدال النقاط المكتسبة من عمليات الشراء والحصول على مزايا فريدة متعلقة بالسفر وأسلوب الحياة.

تنضم كلا البطاقتين إلى بطاقة «سيتي بريستيج» التي أطلقها البنك في عام 2015 ليستكمل مجموعة البطاقات الخاصة بـ»سيتي ريوردز».

وفي إطار هذا السياق، قال دينيش شارما رئيس الخدمات المصرفية في «سيتي بنك» لمنطقة الشرق الأوسط: «يشكل طرح هاتين البطاقتين في دولة الإمارات خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية «سيتي بنك» الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات وتوفير أفضل تجربة للعملاء من خلال الدمج بين المنتجات والبرامج التي من شأنها تعزيز الاقتصادات.»

وستقدم كلا البطاقتين مجموعة واسعة من المزايا الملائمة التي تلبي متطلبات العملاء فيما يتعلق بالسفر وأسلوب الحياة، إلى جانب ما ستوفره لهم من حرية فائقة لاستبدال النقاط من خلال برنامج الولاء المطور Citi ThankYou® Rewards”» الذي سيتم تسجيل العملاء فيه تلقائياً.

ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن العملاء من استبدال النقاط عن طريق الحجز المباشر في رحلات السفر وفي الفنادق وغيرها من المميزات. وفضلاً عن ذلك، يستطيع العملاء استرداد النقاط مقابل مجموعة من السلع التي تتنوع ما بين الملابس والأجهزة الإلكترونية، أو مقابل بطاقات هدايا/قسائم مشتريات من كبرى محلات التسوق المحلية؛ سيتمكن جميع حاملي أي من البطاقات الثلاثة بتحويل النقاط إلى شركاء من مزودي خدمات الترفيه.