«سيتي بنك» يطرح بطاقتي ائتمان جديدتين في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «سيتي بنك» عن طرح بطاقاتي ائتمان «سيتي بنك» الجديدة وهما «سيتي بريميير» و»سيتي ريوردز» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستقدم كلا البطاقتين برنامج مكافآت يتيح المرونة الكاملة لاستبدال النقاط المكتسبة من عمليات الشراء والحصول على مزايا فريدة متعلقة بالسفر وأسلوب الحياة.
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وفي إطار هذا السياق، قال دينيش شارما رئيس الخدمات المصرفية في «سيتي بنك» لمنطقة الشرق الأوسط: «يشكل طرح هاتين البطاقتين في دولة الإمارات خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية «سيتي بنك» الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات وتوفير أفضل تجربة للعملاء من خلال الدمج بين المنتجات والبرامج التي من شأنها تعزيز الاقتصادات.»
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ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن العملاء من استبدال النقاط عن طريق الحجز المباشر في رحلات السفر وفي الفنادق وغيرها من المميزات. وفضلاً عن ذلك، يستطيع العملاء استرداد النقاط مقابل مجموعة من السلع التي تتنوع ما بين الملابس والأجهزة الإلكترونية، أو مقابل بطاقات هدايا/قسائم مشتريات من كبرى محلات التسوق المحلية؛ سيتمكن جميع حاملي أي من البطاقات الثلاثة بتحويل النقاط إلى شركاء من مزودي خدمات الترفيه.