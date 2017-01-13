مؤشر «فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20» يرتفع 0,22%

دبي ( وام)

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20» لبورصة ناسداك دبي بنسبة 0.22%، متقدماً 7.5 نقطة، ليغلق على 3453.3 نقطة، في ختام تداولات أمس، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 668 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون دولار.

وكان سهم شركة «موانئ دبي العالمية» أكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول ـ من بين تسع شركات مسجلة في البورصة ـ إذ بلغت نحو 2.1 مليون دولار بتداول نحو 112 ألف سهم، حيث أغلق عند سعر 19.05 دولار بارتفاع 2.1% عن سعره السابق، تلاه سهم شركة «أوراسكوم للإنشاءات المحدودة» بقيمة 1.9 مليون دولار، بتداول 356 ألف سهم، بسعر إغلاق 5.50 دولار، بارتفاع 2.8%، مقارنة بسعره السابق.

ويتعقب مؤشر «فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20» أداء 20 سهماً لأكبر الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي، وتم تصميمه ليكون آلية للتحوط والاستثمار بالنسبة للمستثمرين من منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم.

وتعد ناسداك دبي ـ التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها ـ بورصة مالية عالمية، تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل المصدرين سواء من المنطقة أم من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة والصكوك والسندات الإسلامية والسندات التقليدية.

كانت ناسداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والتسوية والمقاصة وحفظ الأوراق المالية إلى سوق دبي المالي بتاريخ 11 من شهر يوليو عام 2010، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تداول الأسهم المدرجة لديها من قبل المستثمرين الأفراد، وجمعهم في مجموعة واحدة مع سيولة المؤسسات الاستثمارية.

ويعد تعهيد تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى منصة سوق دبي المالي إحدى المحطات الرئيسة، على طريق إنجاز التكامل بين البورصتين.