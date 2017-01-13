سيولة «قياسية» تتركز على أسهم الشركات «الخاسرة»

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت السيولة المتدفقة على أسهم الشركات المدرجة ذات النزعة المضاربية، في تماسك مؤشرات الأسواق المالية المحلية في ختام جلسات الأسبوع أمس، حيث تركزت تعاملات المستثمرين على أسهم الشركات الخاسرة بتداولات قياسية، مستفيدة من أسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء.

وتجاوزت قيمة تداولات الأسهم المحلية خلال جلسة أمس، نحو 1.962 مليار درهم تمت من خلال تعامل المستثمرين في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بكميات تداول بلغت 1.891 مليار سهم، تمت عبر إبرام 17478 صفقة

وتباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، ليسجل مؤشر دبي المالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.03% محافظاً على مستوى 3720 نقطة، حيت تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 1.489 مليار سهم، بقيمة 1.526 درهم، من خلال التعامل على 13977 صفقة.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بارتفاع 0.4% مسجلاً مستوى 4681 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 436 مليون درهم، بعدما نفذ مستثمرو السوق تداولات على 402 مليون سهم، من خلال إبرام 3501 صفقة.