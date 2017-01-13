5.5 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، نحو 5.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1746 مبايعة بقيمة 3.2 مليار درهم، منها 926 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و820 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 584 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية، تليها مبايعة بقيمة 435 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية، تليها مبايعة بقيمة 114 مليون درهم في منطقة جبل علي.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم، وتلتها منطقة السطوة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 158 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 89 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.3 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 1.8 مليار درهم و243 رهن فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 200 مليون درهم.