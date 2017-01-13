500 مليون درهم استثمارات «المسعود للسيارات» في 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

رصدت مجموعة المسعود للسيارات، استثمارات بقيمة 500 مليون درهم لتمويل خطط التوسع في 2017، مقارنة باستثمارات بلغت قيمتها 450 مليون درهم خلال العام 2016، بحسب همايون عالم، المدير العام لقسم المبيعات لدى المسعود للسيارات.

وأكد عالم خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي أمس، أن شركة المسعود سجلت مبيعات فاقت التوقعات خلال العام الماضي، خصوصاً مبيعات السيارات الفاخرة، مسجلة مبيعات بنحو 3500 سيارة في أسواق دولة الإمارات، متوقعاً أن تشهد الأسعار تراجعاً بنحو 10% خلال العام الجاري، مقارنة بأسعار العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار الين الياباني بأسواق العملات العالمية.

وقال: إن سوق السيارات المحلية شهد تباطؤاً بنحو 22% خلال العام 2016، مقارنة بالنتائج المسجلة في مبيعات السيارات خلال العام 2015، بحسب همايون عالم، المدير العام لقسم المبيعات لدى الشركة.

وتوقع مدير عام المبيعات في المسعود أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسناً ملحوظاً في حجم مبيعات السيارات بالأسواق المحلية، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وبالتالي ارتفاع ميزانيات الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، لتصل المبيعات إلى مستوياتها المسجلة خلال العام 2015.