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3.7 مليار درهم استثمارات المجموعة

«نون» تتجه إلى سوق الأزياء الإلكترونية
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

تعتزم «نون»، منصة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، تركيز اهتمامها على أحدث ابتكارات الأزياء كعنصر أساسي ضمن استراتيجيتها للهيمنة على قطاع التسوق الإلكتروني المتنامي في المنطقة، بحسب بيان أمس.

وأعلنت شركة تجارة التجزئة الكبرى عن طرحها الحصري لمئات من العلامات التجارية للأزياء، بما يزيد بمقدار 5 أضعاف عن أقرب منافسيها. وستتاح للمتسوقين الفرصة في الاختيار بين أكثر من 3 ملايين منتج من الأزياء، الأمر الذي يعمل على تغيير قواعد التسوق الإلكتروني في المنطقة.

وقال مؤسس شركة «نون»، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «منذ زمن طويل، يرغب المستهلكون في الشرق الأوسط بشراء احتياجاتهم من الأزياء عبر الإنترنت، وكانت قلة الخيارات المتوفرة تشكل العائق الأساسي أمامهم. وسيغير دخول شركة ’نون‘ هذا القطاع تجربة التسوق الإلكتروني للأزياء بصورة جذرية».

وأضاف العبار: «ستشكل الأزياء جزءاً رئيسياً من المنتجات المعروضة على منصّة «نون»، ومن خلالها سنقدم مزيداً من خيارات العلامات التجارية، والمنتجات، متفوقين بذلك على جميع منافسينا. كما سنطلق تشكيلتنا من العلامات الخاصة التي ستوفر لعملائنا قيمة لا تضاهى. وسيتم تقديم منصة ’نون ‘ للأزياء بصورة لم تشهدها المنطقة من قبل. ومن خلال الحجم الهائل للمنصّة سنقدم لعملائنا أسعاراً لا تنافس»

وبين كبرى العلامات التجارية، وعمالقة التخفيضات، ستوفر منصة «نون» لعملائها وصولاً سهلاً عبر ضغطة زر، تشكيلة فريدة من العلامات التجارية والمنتجات الوافرة. وبالإضافة إلى التنوع الهائل في المنتجات، ستقدم «نون» خدماتها للمهتمين بالأزياء في الشرق الأوسط، وتقوم بتوصيل طلباتهم بطريقة تعدّ الأفضل والأسرع في هذا المجال على الإطلاق. ... المزيد
     
 

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