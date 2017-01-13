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خلال النصف الأول من 2016

62,4 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والهند
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند نحو 34.2 مليار دولار (125.5 مليار درهم) عام 2015، و17 مليار دولار (62.4 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2016، الأمر الذي يضع الإمارات في المرتبة الثالثة بين أهم الشركاء التجاريين للهند، فيما تأتي الهند في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري للإمارات، بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد تم استعراضها خلال مشاركة وفد إماراتي رفيع المستوى في الدورة الثامنة لقمة جوجرات الحيوية العالمية بالهند.

وأفادت الإحصاءات بأن الهند تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة للإمارات، والمرتبة الأولى في قائمة المستوردة، والمرتبة الثانية في قائمة الدول المعاد التصدير إليها.

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في الهند 4.38 مليار دولار خلال الفترة من أبريل عام 2000 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، منها مليار دولار في العام الماضي وحده، ما يعكس الوتيرة المتنامية لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد الإمارات عاشر أكبر الدول المستثمرة والأولى عربياً بما نسبته 85% من إجمالي الاستثمار العربي في الهند.

شارك وفد إماراتي رفيع المستوى في الدورة الثامنة لقمة جوجرات الحيوية العالمية التي انطلقت أعمالها الثلاثاء الماضي تحت شعار «التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، وتختتم أعمالها اليوم الجمعة في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية جوجرات شمال الهند.

وبحث الوفد الذي ترأسه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، وشارك فيه عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، تعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين، وسبل تعميق التعاون الاقتصادي بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين. ... المزيد
     
 

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