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توقع نمو الطلب 25% حتى 2040

الجابر: العالم يشهد ظهور نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين مصادر الطاقة
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

هاشم المحمد (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن نقاشات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي تسهم في رسم سياسة مستقبل الطاقة في العالم. وقال: «يسرني أن أرحّب بكم في النسخة الأولى من منتدى الطاقة العالمي الذي يقام بالتعاون مع المجلس الأطلسي، كما الملتقى الذي يمثّل إضافة نوعية إلى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويضيف بعداً استراتيجياً هاماً في معالجة التحدي المتمثل بتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة».

وأضاف الجابر:«تأثّر قطاع الطاقة على مدى أكثر من قرن من الزمن بالعوامل السياسية والاقتصادية، إلاّ أن العالم المعاصر الذي بات أكثر تعقيداً وترابطاً، يحتّم علينا تطوير فهمٍ أعمق لتوجهات القطاع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

وتابع:«باستشراف مستقبل الطاقة لعام 2040، نرى أن هناك ثلاثة توجّهات أساسية هي:أولاً: أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 25%، وثانياً: سيكون معظم هذا الطلب الإضافي على الطاقة من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما سيشكل بحلول عام 2040، ثلثي إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة، فيما يتركز التوجه الثالث في أن الانخفاض الحاد في تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، يعيد صياغة العوامل الاقتصادية للقطاع».

وقال الجابر: «ما نشهده اليوم، هو ظهور نموذج اقتصادي جديد، يقوم على مبدأ التكامل بين مختلف مصادر الطاقة - الجديدة منها والتقليدية - بحيثّ تتضافر معاً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل فعّال ومستدام».

وفيما تشهد صناعة السيارات الكهربائية بعض الانتشار ضمن قطاع المواصلات، إلا أن النفط سيبقى المصدر الرئيس لإمداد هذا القطاع بالطاقة لعشرات السنين المقبلة، فضلاً عن استمرار دوره بصفته المكوّن الرئيس للمنتجات المكررة والبتروكيماويات، كما سيقوم الغاز الطبيعي بدور حيوي في توليد الكهرباء بانبعاثات كربونية قليلة، جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة والنووية. وأضاف الجابر: «في المجمل، لن يكون هناك خيار وحيد يلبي كل احتياجات الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، وسيكون لكل من مصادر الطاقة دوره المهم، حيث ستتكامل ضمن إطار متكامل يتخطى الحدود والمناطق الجغرافية، وينسجم مع مختلف الأطر التنظيمية». ... المزيد
     
 

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