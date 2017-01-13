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برعاية محمد بن زايد

انطلاق منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي - الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة - بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مبادلة.

يشارك في فعاليات المنتدى مسؤولو قطاع الطاقة في العالم والذين بحثوا كافة القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة. كما حضر انطلاق الفعاليات، فريدريك كيمب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي وعدد من كبار المتخصصين والخبراء وصناع القرار في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

وينظم المنتدى - الذي يستمر يومين - المجلس الأطلسي الأميركي بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات.. بترول أبوظبي «أدنوك» وشركة «مبادلة» و«آبيك» و «مصدر».

وأكد معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة، أن هناك خطط توسعية في مشاريع الطاقة المتجددة لتشمل إمارات الدولة كافة ضمن استراتيجية 2050، موضحاً أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على سبيل المثال تدرس حالياً إقامة مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية لإنتاج بما يقارب 200 ميجا واط، حيث تجري الآن المناقشات والبحث عن المكان الأنسب لها خصوصا في ظل تراجع كلفة التقنيات المستخدمة.

وأضاف أن منتدى المجلس الأطلسي يعقد لأول مرة في المنطقة حيث تحرص أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للطاقة على عقد مثل هذه المؤتمرات التي تضم خبراء في مجال الطاقة والسياسة للحديث عن مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن كثافة المشاركة من كثير من الدول في المنتدى تسهم في تعزيز فعاليات الحدث الذي يركز على الجوانب الجيوسياسية وعلاقتها بالطاقة وكيفية رسم استراتيجية متزنة ومناقشة التحديات. ... المزيد
     
 

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