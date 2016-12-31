«الخبرة» تحسم مباراة مصر والبحرين

القاهرة (الاتحاد)

كاد المنتخب البحريني يحقق المفاجأة عندما التقى نظيره المصري في افتتاح النسخة رقم 22 لعربية السلة برعاية «طيران الإمارات»، حيث انتهت المباراة بنتيجة 74 مقابل 68 بأرباع 13/ 10 و26/ 20 و21/ 21 و14/ 17، وكان واضحاً مدى التقارب بين مستوى الفريقين، ونجح الفريق المصري في خطف المباراة في الثواني الأخيرة والتي كانت كفيلة بتحقيق البحريني المفاجأة لو استفاد الفريق من الرميات الحرة العديدة التي سنحت لهم، ولكنهم أهدروها واحدة تلو الأخرى.

وهذا المستوى للمنتخب المصري ينذر بأنه إذا استمر على نفس الأداء فلن ينجح في الحفاظ على لقبه، وفي المقابل هناك مستويات أخرى سيكون لها دور في جعل البطولة أكثر سخونة خصوصاً المنتخب المغربي والمرشح بقوة للمنافسة على اللقب.

لم تكن هناك القناعة الكاملة من الجهاز الفني المصري بمستوى الافتتاح وهو ما دفع صبري عبدالنبي عوض المدرب المساعد للمنتخب المصري، إلى القول: «كانت لدينا مشكلة أننا انتهينا من مسابقة الدوري المحلي يوم 27 ديسمبر 2016، وتجمع المنتخب المصري يوم 28 ديسمبر، أي قبل انطلاق البطولة بساعات، وتمرن المنتخب مرة واحدة فقط قبل مباراة البحرين، لذلك لم يكن هناك التجانس المطلوب، أضف إلى ذلك التغيير النسبي في تشكيلة المنتخب وهو ما جعل المنتخب المصري يظهر بهذا الشكل أمام نظيره البحريني». وأضاف: «مع المباريات والوقت سوف يتحسن فريقنا، ولا ننكر أن هناك فارق خبرات كبيراً بين المنتخب المصري والبحريني، وعدد كبير من لاعبي المنتخب الحالي شارك في كأس عالم، الشباب والرجال، وهي خبرات كبيرة لديهم».

وعن أداء المنتخب البحريني، قال: «يؤدي بشكل جيد لكن فارق الطول بينهم وبين المصريين رجَّح كفة منتخبنا، ومع ذلك قدموا مباراة جيدة وظلت المباراة ساخنة حتى قبيل انتهاء المباراة، ونتوقع منافسة كبيرة من جميع الفرق المشاركة هذه المرة».

في المقابل أبدى سلمان رمضان مدرب المنتخب البحريني، سعادته لما قدمه فريقه قائلاً: «راضٍ تماماً عن أداء لاعبي المنتخب عطفاً على الفترة التي تجمعنا فيها قبل البطولة بقليل، حيث كان التجمع قبل 48 ساعة فقط من انطلاق الحدث العربي الكبير، ومع ذلك قدم لاعبو المنتخب مباراة جيدة ولولا النقاط التي ضاعت قبل النهاية بقليل لتغيرت النتيجة والمباراة، ولا يخفى على الجميع أننا نواجه منتخب مصر القوي وصاحب الخبرات العالمية المتنوعة، وظهورنا أمامهم بهذا الشكل كان مفرحاً لي على المستوى الشخصي».

وتابع: «ما طلبته من اللاعبين نفَّذوه في أرض الملعب، وكان في مقدورنا الفوز، لكن كانت هناك الأخطاء البسيطة التي جعلتنا نخسر في النهاية، وهدفنا من البطولة الظهور بالشكل المناسب خصوصاً أننا لم نشارك في البطولة العربية للمنتخبات منذ 10 سنوات».