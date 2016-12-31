«الخبرة» تحسم مباراة مصر والبحرين

القاهرة (الاتحاد)
كاد المنتخب البحريني يحقق المفاجأة عندما التقى نظيره المصري في افتتاح النسخة رقم 22 لعربية السلة برعاية «طيران الإمارات»، حيث انتهت المباراة بنتيجة 74 مقابل 68 بأرباع 13/ 10 و26/ 20 و21/ 21 و14/ 17، وكان واضحاً مدى التقارب بين مستوى الفريقين، ونجح الفريق المصري في خطف المباراة في الثواني الأخيرة والتي كانت كفيلة بتحقيق البحريني المفاجأة لو استفاد الفريق من الرميات الحرة العديدة التي سنحت لهم، ولكنهم أهدروها واحدة تلو الأخرى.
وهذا المستوى للمنتخب المصري ينذر بأنه إذا استمر على نفس الأداء فلن ينجح في الحفاظ على لقبه، وفي المقابل هناك مستويات أخرى سيكون لها دور في جعل البطولة أكثر سخونة خصوصاً المنتخب المغربي والمرشح بقوة للمنافسة على اللقب.
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وعن أداء المنتخب البحريني، قال: «يؤدي بشكل جيد لكن فارق الطول بينهم وبين المصريين رجَّح كفة منتخبنا، ومع ذلك قدموا مباراة جيدة وظلت المباراة ساخنة حتى قبيل انتهاء المباراة، ونتوقع منافسة كبيرة من جميع الفرق المشاركة هذه المرة».
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وتابع: «ما طلبته من اللاعبين نفَّذوه في أرض الملعب، وكان في مقدورنا الفوز، لكن كانت هناك الأخطاء البسيطة التي جعلتنا نخسر في النهاية، وهدفنا من البطولة الظهور بالشكل المناسب خصوصاً أننا لم نشارك في البطولة العربية للمنتخبات منذ 10 سنوات».