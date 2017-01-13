فيفي إيفلي.. دمية بشرية

ترجمة

عزة يوسف

تقضي الأسكتلندية فيفي إيفلين ساعتين كل يوم في تحويل نفسها إلى دمية يابانية حية ذات عيون ضخمة وبشرة بيضاء.

وتستخدم فيفي «26 عاماً»، مصممة الملابس والأكسسوارات المهووسة باللون الوردي، الماكياج والعدسات اللاصقة والشعر المستعار لتغيير شكلها الطبيعي .

وأشار الموقع الإلكتروني dailymail إلى أنها لم تجر أي جراحة تجميلية، وأن عملية التحول اليومي التي تقوم بها تمنحها شعوراً كبيراً بالحرية وتعزز ثقتها بنفسها.

وقالت فيفي، التي نشأت في هايلاند الاسكتلندية، وتعيش حالياً في شمال شرق لندن: «إنها كانت دوماً ترتدي ملابس غريبة، واستمتعت بالأمر، واشتهرت في الجامعة بفيفي ذات الملابس الغريبة». وأضافت أنها مرت بمراحل مختلفة، حيث جربت إطلالة الكائنات الفضائية، وغيرها، حتى اكتشفت بالمصادفة أنها تحب أن تبدو مثل الدمى، ولكنها أكدت أنها لا تتصرف مثل الدمية، وتحب الطعام، وألعاب الفيديو.