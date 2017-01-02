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لتستخدمه الجهات المحلية والحكومية والإعلامية في جميع الحملات والبرامج الخاصة بالمبادرة

محمد بن راشد يعتمد الشعار الرسمي لـ«عام الخير 2017»
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

دبي (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشعار الرسمي لـ«عام الخير 2017» لتستخدمه الجهات المحلية والحكومية والإعلامية في جميع الحملات والبرامج والمبادرات الخاصة بعام الخير خلال عام 2017.

ويعكس تصميم الشعار المبتكر دلالات عام الخير، بينما تم تضمين محاور عام الخير الثلاثة في الشعار، وهي المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن إضافة إلى عام 2017.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«عام الخير» في تصريح له بالمناسبة: «إن الشعار الرسمي لعام الخير الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجري تزويد الجهات كافة به منذ اليوم الأول من شهر يناير الجاري».

وأكد معاليه أن التفاعل الرسمي والمجتمعي الكبير مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «عام الخير» سيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات عام الخير، متوقعاً مبادرات نوعية ونجاحاً استثنائياً لهذا العام.

وأضاف: «إننا نتوقع مشاركة قوية من القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية لترجمة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة كي يتم تحقيقها بحلول نهاية عام 2017»، فيما يمكن الحصول على المواد والعناصر الفنية كافة الخاصة بالشعار من خلال مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وذلك من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني التالي/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ info@pdo.gov.ae/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏. ... المزيد
     
 

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