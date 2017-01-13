«خمسينية» تكشف سر شبابها

أبوظبي (الاتحاد)

تتمتع باميلا جاي بمظهر مُفعم بالشباب على الرغم من أنها تبلغ 54 عاماً، وتعمل موظفة في أعمال حكومية صعبة، وأكدت باميلا، التي تقيم في مقاطعة يوركشاير الإنجليزية حسب الموقع الإلكتروني etro أن بعض الغرباء يعتقدون أنها خطيبة ابنها وليست والدته، مضيفة أنها اضطرت إلى إبراز هويتها في بعض الأماكن التي تتطلب دخول من هم أكبر من 21 عاماً.

وترجع باميلا سر شبابها إلى زيت جوز الهند في الأساس، الذي تقول إنها تستخدمه في كل شيء، بدءاً من العناية ببشرتها وشعرها، وحتى أنها تضعه في العديد من المأكولات والمشروبات أيضاً.

وقالت: «إنها تشعر بالسعادة عندما تسألها نساء أخريات عن سر تميزها ببشرة شابة وجسد ممشوق وشعر جميل، وترد عليهن أن الأمر يتعلق بممارسة اليوجا، واتباع حمية ونمط حياة صحية». وأضافت أنها تستخدم «كريم» ضد الشمس كل يوم، ولا تتناول سوى الأطعمة «النظيفة والعضوية»، الغنية بالخضراوات والتوابل، مع تجنب السكريات ومنتجات القمح التي يمكن أن تسبب الانتفاخ، وأنها تتبع قاعدة 80/‏‏‏ 20، حيث تكون صارمة مع نفسها 80% من الوقت».