7 مسلسلات للعرض خارج رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تعرض القنوات الفضائية بداية من يناير الحالي 7 مسلسلات جديدة حصرية فضل أصحابها عرضها بعيداً عن الزحام الذي يشهده موسم العرض الرمضاني، وبعد أن نجح العديد من المسلسلات خلال الأعوام الثلاثة الماضية في العرض بعيداً عن رمضان.

في مقدمة هذه المسلسلات «الأب الروحي» بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبدالعزيز وأحمد فلوكس، وإخراج بيتر ميمي، الذي قال إن المسلسل يتكون من خمسة أجزاء ويقع كل جزء منها في 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار ملحمي حول إحدى العائلات، من خلال أب لأسرة مكونة من 4 أبناء يدخل صراعات كثيرة مع عصابات السلاح والمهربين، وبعد موته تبدأ الصراعات بين أبنائه على الميراث ومواجهة العائلات المعادية لوالدهم بسبب تجارة السلاح.

«اختيار إجباري»

المسلسل الثاني «اختيار إجباري» لخالد سليم وأحمد زاهر وكريم فهمي ومي سليم.. وقال حازم متولي مؤلف العمل، إن المسلسل يدور في 60 حلقة في قالب من التشويق والإثارة حول دور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياة مجموعة من الشباب.