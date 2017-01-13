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بعد نجاح تجربة الهروب من تكدس الأعمال

7 مسلسلات للعرض خارج رمضان
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

سعيد ياسين (القاهرة)

تعرض القنوات الفضائية بداية من يناير الحالي 7 مسلسلات جديدة حصرية فضل أصحابها عرضها بعيداً عن الزحام الذي يشهده موسم العرض الرمضاني، وبعد أن نجح العديد من المسلسلات خلال الأعوام الثلاثة الماضية في العرض بعيداً عن رمضان.

في مقدمة هذه المسلسلات «الأب الروحي» بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبدالعزيز وأحمد فلوكس، وإخراج بيتر ميمي، الذي قال إن المسلسل يتكون من خمسة أجزاء ويقع كل جزء منها في 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار ملحمي حول إحدى العائلات، من خلال أب لأسرة مكونة من 4 أبناء يدخل صراعات كثيرة مع عصابات السلاح والمهربين، وبعد موته تبدأ الصراعات بين أبنائه على الميراث ومواجهة العائلات المعادية لوالدهم بسبب تجارة السلاح.

«اختيار إجباري»

المسلسل الثاني «اختيار إجباري» لخالد سليم وأحمد زاهر وكريم فهمي ومي سليم.. وقال حازم متولي مؤلف العمل، إن المسلسل يدور في 60 حلقة في قالب من التشويق والإثارة حول دور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياة مجموعة من الشباب.

وثالث المسلسلات «حجر جهنم» لشيرين رضا وكندة علوش وهاني عادل وفراس سعيد، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي من خلال ثلاث سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويضعن خطة محكمة ويحددن طريقة القتل، ويعتمدن فيها على وضع السم لهم بالطعام، لكن يحدث ما لا تحمد عقباه، حيث ينجو أحد الأزواج ويظل على قيد الحياة فيطاردهنّ لينتقم. ... المزيد
     
 

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