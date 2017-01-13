«ابتسامة وراء القضبان» لمحمد رضا

القاهرة (الاتحاد)
«ابتسامة وراء القضبان» مسرحية كوميدية اجتماعية هادفة، ركزت على سلبيات التدليل الزائد للأولاد، وضرورة تعويدهم منذ صغرهم على الاعتماد على أنفسهم.
ودارت الأحداث حول «مرزوق» وزوجته «زغلولة» وابنتهما «سهام»، الذين كانوا يعيشون حياة كريمة في الماضي، ولكنهم يتعرضون لضائقة مالية، وتبعث لهما ابنتهما بأنها ستحضر للإقامة معهما لفترة مع ابنها الصغير لخلافات مع زوجها، ويحاول الوالدان أن يخفيا عنها ظروفهما، ويطرق بابهما قبل حضور الابنة بيوم شابان يرتديان زياً عسكرياً، وبمرور الأحداث يكتشفان أنهما هاربين من السجن، فيتستران عليهما رغم تحذير ضابط البوليس من إيوائهما، ومع الوقت يصبح الهاربان صمام الأمان للأسرة، ويكشفان زوج الابنة الذي كانا يزاملهما في السجن، ويخلصان «مرزوق» من ابتزاز جاره «عريان» له بتهديده بالديون التي كتب له بها إيصالات أمانة، وقبل أن يحجز بسببها على الفيلا التي يعيشون فيها، وبعد مغادرتهما المنزل في النهاية يبلغان الشرطة عن نفسيهما باسم «مرزوق» ليحصل على مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه يبدأ بها حياته من جديد.
|
|