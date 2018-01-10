محمد بن راشد يعتمد قائمة جديدة للأشخاص والتنظيمات الإرهابية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة جديدة بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية، حيث أصدر سموه القرار رقم 53 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والتي ضمت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي العالمي «مساع».

كما تضمنت القائمة خالد ناظم دياب «أميركي»، والدكتور سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر «ليبي»، وميسر علي موسى عبدالله الجبوري، «قطر»، ومحمد سليمان حيدر محمد الحيدر، «قطر»، ومحمد علي سعيد أتم «الصومال»، وحسن علي محمد جمعة سلطان «البحرين».

كما ضمت القائمة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، 5 مصريين، وهم «يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، ومحمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، وقدري محمد فهمي محمود الشيخ، وعلاء علي علي محمد السماحي».