نسمة الغولة تضيء عينيها بالإرادة

علاء المشهراوي (غزة)

صنعت من ظلام عينيها نوراً، وتشبثت بالأمل غير مكترثة بالصعوبات والتحديات التي واجهتها بسبب فقدان بصرها، فتغلبت عليها بإراداتها، وأضاءت شمعة العلم والمثابرة، كونها تؤمن بأن «الإعاقة في الروح لا في الجسد».

يومياً تقف الكفيفة الثلاثينية نسمة الغولة، أمام طالباتها ممتلئة بالطموح، تعلمهن المعرفة وفن صناعة الحياة بإرادتها الواثقة، ضمن برنامج تدريبي تعده وتقدمه.

وولدت نسمة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وترعرعت وسط عائلة تتكون من 12 فرداً، وحول إصابتها بالعمى، تقول «تقول إمي إنني أصبت بسخونة شديدة عندما كان عمري شهراً واحداً، ما أدى إلى حمى شوكية سلبت بصري، ولكن رغم ذلك مضيت لأن روحي تُبصر وتحلق في فضاء العزيمة والإرادة لمواصلة مسيرتي في الحياة».

وبدأت نسمة أولى خطواتها العلمية من المرحلة الابتدائية والإعدادية، في مدرسة خاصة للمكفوفين تعلمت عبر طريقة الكتابة بلغة برايل، وتفوقت في دراستها وحصلت على المراتب الأولى في معظم الصفوف، وفي الثانوية العامة حصلت على معدل 87%، وتم تكريمها من وزارة التربية والتعليم العالي، لتفوقها. إلى ذلك، تقول «تفوقي يعود للأهل والمدرسات، وكذلك إلى عزيمتي الفولاذية».