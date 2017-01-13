الغدة الدرقية.. «مخزن» المتاعب

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

اضطرابات الغدة الدرقية إحدى المشاكل، التي تعاني منها النساء أكثر من الرجال، ويمتد تأثيرها على كامل أجهزة الجسم، وصولاً إلى الحالة النفسية. ومن أعراض خلل الغدة الدرقية، التي تشبه الفراشة في شكلها التشريحي، تساقط الشعر بصورة ملحوظة، والقلق والعصبية وقلة النوم وعدم انتظام ضربات القلب، فضلاً عن الشعور بالإرهاق والتعب وعدم القدرة على التحكم بدرجة حرارة الجسم، إلى جانب أعراض أخرى تختلف بحسب حالة كل مريضة مثل الإمساك أو الإسهال وعدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها وجفاف الجلد، وكلها أعراض تؤثر سلباً على المرأة وتضعها في حالة نفسية صعبة.

أسباب وأعراض

عن سبب حدوث خلل في الغدة الدرقية، تقول الدكتورة إيمان سلطان، استشارية الباطنية العامة والغدد الصماء والتمثيل الغذائي بالمعهد القومي للتغذية بمصر: «إن الأسباب قد تكون قلة نشاط الغدة، بسبب نقص اليود أو إصابة الغدة بأحد أنواع الالتهابات التي تؤدي إلى ضعف خلايا الغدة والأمراض المناعية التي تصيب النساء، وتؤدي إلى تلف الغدة وقلة إفراز الهرمون، وقد تكون الإصابة لأسباب وراثية»، مشيرة إلى أن من أكثر أسباب زيادة نشاط الغدة شيوعاً الأمراض المناعية، حيث تتكون أجسام مضادة محفزة للغدة لزيادة إنتاج الهرمون الدرقي بصورة كبيرة أو زيادة حجم الغدة، ما يؤدي إلى صعوبة البلع والإحساس بالاختناق. وتلفت إلى أن كثيراً من أمراض المناعة تصيب النساء أكثر من الرجال بسبب الضغوط النفسية والأعباء التي تتحملها المرأة في العالم المعاصر.

وتضيف أن الأعراض تنتج عادة بسبب زيادة أو نقصان في هرمون الغدة ما يؤدي إلى زيادة الوزن أو نقصانه بصورة ملحوظة، وظهور تورم في منطقة الغدة في مقدمة الرقبة، وأحياناً جحوظ في العيون. وقد تعاني مريضات ضموراً في العضلات ومشاكل في الرؤية، مشيرة إلى أن النساء الأقل من الأربعين عاماً يتعرضن لزيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية، أما نقص إفراز الهرمون فإنه أكثر شيوعاً لدى الصغيرات، ولكن ليس هناك قاعدة ثابتة فيما يخص أمراض الغدة الدرقية.