كيف تختار المرأة المطبــخ وتحـدد ألوانــــــــــه؟

المطابخ.. بيئة لنشاط يومي يأخذ الكثير من وقت المرأة، مما يوجب أن تتحقق فيه سمات تجعل منه بيئة مثالية للعمل، وتتوافر عناصر الراحة والأمان والسلامة، بالإضافة إلى جودة تصميم وتوزيع وحدات المطبخ ليستوعب طبيعة النشاط.

خولة علي (دبي)

عن كيفية الحصول على مطابخ مثالية قدم المهندس محمد دنون من شركة حواء لتجهيز المطابخ وخزائن الملابس، بعض النصائح والإرشادات المهمة يجب أن تدركها المرأة قبل اختيار المطبخ، أهمها مراعاة أماكن الفتحات «الأبواب والشبابيك» مع توزيع وحدات المطبخ، من خلال معرفة الأجهزة الموجودة بالمطبخ قبل التصميم لتحديد أماكنها، والمحافظة على وجود مثلث العمل بشكل جيد، للترابط بين الأجهزة الثلاثة «الحوض، والفرن، والثلاجة»، حيث تتركز فيه غالبية الأعمال في المطبخ ومراعاة أن يخلو المثلث من قطع الأثاث.

وأوضح أن الإضاءة من العناصر المهمّة في توافر المناخ الذي يؤمّن لربّة البيت الراحة أثناء العمل، من خلال توزيع جيد للإضاءة في المطبخ، تلافياً لأن يؤذي النور المنبعث العينَ، كذلك يجب مراعاة ارتفاع السّقف، فالأسقف المنخفضة لا تُناسبها الإضاءات المتدلّية، فيما أن المرتفعة قد لا يظهر جمالها إلا بالإضاءات الحديثة أو الملتصقة، كما أن لون الإضاءة لا بدّ أن يتماشى مع لون المطبخ، فالبيضاء تُناسب الحديثة والمعدنيّة، أمّا الصفراء فأنسب للمطابخ الخشبيّة.

وحول عملية التنسيق بين عناصر ديكورات المطبخ، يؤكد دنون أن اختيار لون المطبخ قبل «السيراميك» أمر غاية في الأهمية، ويجب أن تكون أرضية المطبخ من مواد وخامات مميزة لأن هذا يساعد على النظافة، خاصة عندما تكون الأرضية من الرخام أو السيراميك، وبألوان تخدم المكان، مع مراعاة اختيار نوع السيراميك الجيد الذي لا يسبب الانزلاق، وبألوان تختلف درجتها عن ألوان الجُدران والخزائن.