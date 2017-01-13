فاطمة الحمادي مفتونة بالحروف

هناء الحمادي (أبوظبي)

عشقت الفنانة التشكيلية فاطمة الحمادي الحرف العربي، فصارت اللوحات عالمها الجمالي، تختار القصبة وكثافة اللون وتبدأ بخط لوحة بديعة تلو أخرى، والحمادي، التي عملت في مجال التدريس مادة الفنون لمدة 16 عاماً، أصبحت موجهة الفنون البصرية والتطبيقية منذ 3 أعوام، واستطاعت تأليف مناهج الفنون البصرية والتطبيقية لمدارس وزارة التربية والتعليم.

أسس وقواعد

مارست الحمادي هواية الخط العربي من خلال دمجه وتعشيقه بالفنون التشكيلية منذ 6 سنوات، إلى ذلك، تقول «يظل فن الخط من أرقى الفنون في العالم لما يتمتع به من حسن شكله وروعة هندسته وبديع نسقه، ما جعله علما اختص به العرب فصار له أسس وقواعد علمية موضوعية، وابتكرت له طرقا وفنونا أضفت عليه جمالية وغنى».

وتضيف «تشجيع زوجي مع مجموعة من الفنانين دفعني إلى التميز والإبداع في فن الخط، ومن أول الفنانين الذي ساندوني المهندس الخطاط خليفة الشيمي، كما أنني تدربت على يد فنانين آخرين مثل الفنان إحسان الخطيب والفنان البحريني محسن غريب، بالإضافة إلى مجهودي الشخصي الذي سعيت من خلاله للوصول إلى أسلوب خاص يحمل لمساتي».