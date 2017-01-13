تمثيل أولاد «بن أفليـك» مشــروط

أبوظبي (الاتحاد)

أكد النجم العالمي بن أفليك، في حوار مع برنامج «ماريو لوبيز»، أنه لن يسمح لأطفاله الثلاثة فيوليت «عشرة أعوام» وسيرافينا «سبعة أعوام» وصموئيل «أربعة أعوام» من زوجته المنفصلة عنه جنيفر جارنر، بالظهور في أي عمل من إنتاجات هوليوود حتى يصلوا إلى السن القانوني، وحتى ذلك الحين فإنه سيكون ضد مشاركتهم بأي أعمال.

وأضاف بن أفليك «44 عاماً» في خبر نشره موقع dailymail «لن أسمح لهم بذلك حتى يبلغوا 18 عاماً، ويمكنهم القيام بما يريدون». وبدأ بن أفليك في الظهور أمام الكاميرات منذ أن كان عمره لا يتجاوز ثماني سنوات في برنامج تلفزيوني، ولاقى الكثير من الصعوبات حتى تمكن من الفوز بجائزة الأوسكار عام 1997، لجهوده في الكتابة عن الفيلم السينمائي الكلاسيكي «Good Will Hunting».