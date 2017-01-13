مشاهير بوليود وهوليود.. آباء في 2016

القاهرة (الاتحاد)
شهد عام 2016 لحظات سعيدة، خاصة للعديد من المشاهير الذين رزقوا بأطفال، حيث رحب نجما بوليوود كارينا كابور وسيف علي خان بأول طفل لهما في 20 ديسمبر، وأطلقا عليه اسم تيمور علي خان.
ورُزق ممثل توليوود ألو أرجون وزوجته سنيها بطفلة في 21 نوفمبر، ونشر ألو الخبر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».. وحسب الموقع الإلكتروني msn استقبل الممثل الباكستاني فؤاد خان مولودته الأولى في أكتوبر الماضي.
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واستقبل النجمان إيفا منديس ورايان غوسلينغ طفلهما الثاني في 29 أبريل، وفرحت الممثلة الإنجليزية إيميلي بلانت وزوجها جون كراسنسكي بالطفلة الثانية في يونيو 2016.