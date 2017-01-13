  • الجمعة 15 ربيع الآخر 1438هـ - 13 يناير 2017م

يطـرح ألبومـه الغـنائي الثـاني في الأسـواق قريباً

محمد عساف: صوتي في خدمة الإنســــانية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه لا يتوانى في تطويع صوته وفنه لخدمة الإنسانية، والمشاركة في فعاليات ومبادرات خيرية، وأعرب عن سعادته بإنهاء عام 2016 بحفلين غنائيين، يعتبرهما من أنجح الحفلات التي قدمها في الفترة السابقة، الأولى كانت في مدينة مالمو بالسويد، والأخرى في العاصمة أبوظبي، التي شارك جمهورها من مختلف الجنسيات العربية احتفالات استقبال العام الجديد، مع الفنانين حسين الجسمي ومحمد حماقي، بإقامة حفل وصفه بالأروع في جزيرة الماريا.

وأشار عساف الذي قدم حفلات سابقة في أبوظبي، إلى أن هذا الحفل سيظل محفوراً في ذاكرته طوال حياته، لاسيما أنه لم يتوقع الحشد الغفير من الجمهور الذين قارب عددهم إلى 10 آلاف شخص، والذين حرصوا على متابعة حفل ليل رأس السنة، وتفاعلوا معه بشكل كبير لدرجة أنه قدم العديد من أغنياته القديمة والجديدة.

خدمة الإنسانية

وحرص محمد عساف على استقبال أحد المعجبين به من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الحفل، حيث دعاه خلف الكواليس لتوجيه التحية له والتقاط الصور التذكارية.

وتمنى أن يكون 2017 عاماً سعيداً على الجميع في فلسطين خاصة والدول العربية بشكل عام، مؤكداً اشتياق العالم لبذرة حب تزرع فتعم الأرجاء، واشتياق العالم إلى سماع ضحكات الأطفال وهم يمرحون هنا وهناك، وأصواتهم البريئة في كل مكان، اشتياق العالم للإصغاء لأغنية عذبة الكلمات، تتغنى بالجمال والسلام، وتعيد للحياة بهجتها، لافتاً إلى أن الناس تترقب أن تكون 2017 سنة إنصاف، تتوقف فيها الأحداث المؤسفة بالبلدان العربية، ويعود الحب والسلام والأمن والاستقرار. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا