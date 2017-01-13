محمد عساف: صوتي في خدمة الإنســــانية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه لا يتوانى في تطويع صوته وفنه لخدمة الإنسانية، والمشاركة في فعاليات ومبادرات خيرية، وأعرب عن سعادته بإنهاء عام 2016 بحفلين غنائيين، يعتبرهما من أنجح الحفلات التي قدمها في الفترة السابقة، الأولى كانت في مدينة مالمو بالسويد، والأخرى في العاصمة أبوظبي، التي شارك جمهورها من مختلف الجنسيات العربية احتفالات استقبال العام الجديد، مع الفنانين حسين الجسمي ومحمد حماقي، بإقامة حفل وصفه بالأروع في جزيرة الماريا.

وأشار عساف الذي قدم حفلات سابقة في أبوظبي، إلى أن هذا الحفل سيظل محفوراً في ذاكرته طوال حياته، لاسيما أنه لم يتوقع الحشد الغفير من الجمهور الذين قارب عددهم إلى 10 آلاف شخص، والذين حرصوا على متابعة حفل ليل رأس السنة، وتفاعلوا معه بشكل كبير لدرجة أنه قدم العديد من أغنياته القديمة والجديدة.

خدمة الإنسانية

وحرص محمد عساف على استقبال أحد المعجبين به من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الحفل، حيث دعاه خلف الكواليس لتوجيه التحية له والتقاط الصور التذكارية.