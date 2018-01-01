العواني: جائزة شخصية العام صادفت أهلها

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحصول سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على لقب الشخصية الرياضية لعام 2017 في استفتاء جريدة الاتحاد بنسخته الرابعة، مبينا أن دعم سموه قاد خطط المجلس لنجاحات مهمة بجانب اهتمام سموه الكبير بتحقيق النهضة لرياضة الإمارات ولرؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، موضحا أن الجائزة صادفت أهلها.

وقال العواني: إن سموه أشرف وتابع على خطة الفعاليات الرياضية العالمية لتجسيد رؤيتنا واستراتيجيتنا التي وضعت أبوظبي في طليعة مدن العالم، بعد أن غدت منصة للقاء نخبة رياضيي العالم على أرضها، وأولى سموه اهتماما كبيرا لرعاية الفعاليات الرياضية المجتمعية ودورها الإيجابي في تحسين معدلات اللياقة البدنية في المجتمع والتي باتت الوسيلة المثالية لنمط حياة صحية لأفراد مجتمع أبوظبي، كما أشرف سموه على تبني مجلس أبوظبي الرياضي للبرامج التثقيفية والتوعوية للرياضيين ولفئات المجتمع، مضيفا: إن ما تحقق من منجزات تنموية كبيرة للقطاع الرياضي خلال السنوات الثلاث الماضية يؤكد الدعم السخي للقيادة الرشيدة والدور الريادي لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وأكمل العواني قائلاً: إن هذه الجائزة ليست بغريبة على سموه الذي قدم لنا الحافز الكبير لتنفيذ الخطط والرؤى بنتاجات ومخرجات كبيرة ومهمة، وباسمي واسم أسرة مجلس أبوظبي الرياضي نعبر عن فخرنا بهذه الجائزة القيمة لسموه.

كما أشاد بحصول كأس العالم للأندية على لقب أفضل حدث رياضي 2017، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المهم، مؤكدا أن الإشادات الكبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والصدى الإعلامي الواسع للبطولة رسخ مكانة ووجهة الإمارات كموطن للتسامح وتلاقي الثقافات ومصدر السعادة والبهجة، مبينا أن هذه الإشادات والجوائز تدل على الدور الكبير لخطط اللجنة المحلية المنظمة العليا وفرق العمل والمتطوعين وبصماتهم الكبيرة في تحويل تنظيم الحدث لبصمة استثنائية في مسيرة البطولة تاريخيا واحتفالية كبرى بحب الإمارات وإبراز قيم قيادتها وشعبها الأصيل والمبادئ السامية التي ترتكز عليها في مسيرتها التنموية، لافتا إلى أن هذه الجوائز تمثل لمجلس أبوظبي الرياضي دافعاً كبيرة للحفاظ على المنجزات وتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز ريادة ومكانة الدولة عالمياً. وهنأ العواني الفائزين باستفتاء الاتحاد وهم: فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 وبطل الإمارات في الجو جيتسو فيصل الكتبي وروضة السركال، متمنياً النجاح والتوفيق لكل فرق وأبطال الإمارات.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه جريدة الاتحاد ودورها البارز في دعم الحركة الرياضية، مبينا أن الاتحاد الرياضي يعد شريكا أصيلاً في خططنا التطويرية وبرامجنا التي تستهدف الجميع.