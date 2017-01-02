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أكد سعي البلدين نحو المصالح المشتركة ودعم التكامل الخليجي والاستقرار

محمد بن زايد: ذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم مناسبة تاريخية
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

أبوظبي (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «اليوم هي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة، مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها».

وأضاف سموه «إن الجهود التي تبذلها المملكة في إدارة ملفات مصيرية تواجه العالمين العربي والإسلامي تعزز آمال تجاوزها والتغلب عليها بحكمة ورؤية الملك سلمان».

وتابع سموه «المملكة والإمارات تمضيان سوياً نحو خدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة، ودعم التكامل الخليجي وتحقيق الاستقرار ونشر السلام في منطقتنا والعالم».

ويصادف اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.. وقد شهد العامان الماضيان حراكاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً في المملكة، حيث أطلق العاهل السعودي مشاريع تحديثية كبرى في مختلف المجالات في الوقت الذي عمل فيه بصورة حثيثة على توطيد أواصر العلاقات الخليجية الخليجية وإطلاق المبادرات التي تسعى إلى إخراج بعض دول المنطقة العربية من الأزمات التي تمر بها.

     
 

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