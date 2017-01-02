محمد بن زايد: ذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم مناسبة تاريخية

أبوظبي (وام)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «اليوم هي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة، مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها».
|
وتابع سموه «المملكة والإمارات تمضيان سوياً نحو خدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة، ودعم التكامل الخليجي وتحقيق الاستقرار ونشر السلام في منطقتنا والعالم».
|