«بجعة» تربك أحد الطرق بألمانيا

برلين (د ب أ)

تسببت بجعة في إرباك طريق في ألمانيا وصداع لرجال الإطفاء، بعد أن قررت أن تستقر في وسط الطريق.

وأفادت هيئة الإطفاء في بلدة ديتمولد غربي ألمانيا أمس، بأنه «لأسباب غير مفهومة» قرر الطائر التمسك بموقعه الغريب في طريق بالبلدة قبيل منتصف ليل امس، وتمكن رجال الشرطة في البداية من نقل الطائر إلى موقع عشبي على حافة الطريق، ولكن خبيرا في الطيور البرية تمكن من تهدئة البجعة ذات الريش الأسود اللون باستخدام جورب رمادي اللون كان في حقيبته، وفقا لمتحدث باسم هيئة الإطفاء، وذكر المتحدث أن الخبير بدأ بعد ذلك في وضع الجورب على رأس البجعة، موضحاً أن هذه هي حيلة سرية للتعامل مع البجع». وسرعان ما هدأت البجعة، وفقاً للمتحدث.