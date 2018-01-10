«ذا شيب أوف ووتر» يتصدر ترشيحات «بافتا»

لندن (رويترز)

يتصدر فيلم المخرج جييرمو ديل تورو الخيالي «ذا شيب أوف ووتر»، ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا»، التي تعلن الشهر المقبل بعد ترشيحه لاثنتي عشرة جائزة أمس .

وترشح كل من الفيلم الدرامي الذي يدور حول الحرب العالمية الثانية «ذا داركست أور» والفيلم الكوميدي الدرامي «ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري»، للفوز بتسع جوائز.

وترشح فيلما «بليد رانر 2049» و«دانكيرك» للفوز بثماني جوائز لكل منهما، وتتصدر سالي هوكينز بطلة فيلم «ذا شيب أوف ووتر» وفرانسيس مكدورماند بطلة فيلم «ثري بيلبوردز» ترشيحات جائزة أفضل ممثلة في دور رئيس، بينما تشمل ترشيحات جائزة أفضل ممثل في دور رئيس دانيال داي لويس وجاري أولدمان.

وقالت هوكينز، (بريطانية) «أشعر بفخر لهذا الترشيح، من المميز جداً نيل شرف الفوز بجائزة بافتا، الأمر وكأنه هدية من وطني، وتأثرت كثيراً بذلك»، يذكر أن «ذا شيب أوف ووتر» ترشح أيضاً لجوائز أفضل فيلم وأفضل تصوير سينمائي وأفضل تصميم أزياء وأفضل مؤثرات بصرية. وترشح ديل تورو لجائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي.