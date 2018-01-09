«ستاندرد آند بورز»: الجهاز المصرفي القطري تضرر «بشكل كبير» من المقاطعة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكدت مؤسسة مالية دولية أمس الثلاثاء، أن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرا من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع.

وبينت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي نتيجة سياسات قطر الداعمة للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بما يهدد استقرارها وأمنها، فضلاً عن تدعيم علاقاتها مع إيران بما يهدد من استقرار المنطقة.

في الوقت نفسه، قالت ستاندرد آند بورز، إن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام.

يذكر أنه في 5 يونيو الماضي، بدأت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تنفيذ مقاطعة ضد قطر، في محاولة لتصحيح مسار السياسات الخارجية للدوحة التي تدعم الإرهاب.